"Ja sam do skora pričao da je to potpuno nemoguće, ali sam brzo prelomio. Na ovu temu sam prvi put razgovarao konkretno i direktno sa nekakvom idejom da zašto da ne sa Gordanom Petrićem. On je veliki partizanovac i njemu je bilo jako stalo da se približim Partizanu. Međutim ni on u najluđim pozitivnim razmišljanjima, ali ni ja nisam mislio da će da se desi sada i ovako na brzinu. Međutim, desilo se. Ali to je ono što se meni dešava stalno u životu. Da ja neke odluke više donesem srcem i to uvek budu prave odluke."