I kako to već postaje praksa, novi generalni sekretar Branko Radujko, sada u društvu direktora mlađih selekcija Nikole Lazetića, posle A selekcije, posetio je i trening mlade reprezentacije, zahvalio se najpre predsedniku Vojvodine Dragoljubu Zbiljiću na gostoprimstvu, onda selektoru Aleksandru Kolarovu poželeo uspeh na novom putu.

-Zahvalio bih se prvo FK Vojvodina na, pre svega stanju u kome se nalazi teren, jer to je bila zajednička investicija Fudbalskog saveza i Vojvodine. Način na koji održavaju teren može biti primer i drugim sredinama u Srbiji, a ja obećavam da ćemo tek da investiramo, imaćemo jako veliki broj dobrih terena. Veoma je važno da se oni održavaju, Vojvodina je ponavljam pravi primer, jako sam srećan zbog toga i to nam daje podstrek da sarađujemo sa svim klubovima kao što sarađujemo sa Vojvodinom. Hvala im i na spremnosti da ustupe glavni teren za pripreme mlade reprezentacije, mislim da će Novi Sad biti važan centar za okupljanje mlade selekcije. Svaka čast još jednom gospodinu Zbiljiću i rukovodstvu Vojvodine što su nam izašli u susret. Novi Sad i Vojvodina biće veoma brzo domaćini i jednoj utakmici naše mlade reprezentacije – rekao je prvi operativac FSS Branko Radujko.

-Imao sam tu čast da kao prvi čovek FK Vojvodina poželim dobrodošlicu mladoj reprezentaciji i rekao bih njenom povratku kući, jer Novi Sad je nekada bio baza mlade reprezentacije. Nadam se da to biti ponovo uz sve neophodne kriterijuke koji su neophodni za njihovu dobru priprtemu na našem stadionu. Mislim da selektor Kolarov i momci imaju maksimalne uslove za rad i pripremu za sve što ih očekuje – ne ostavlja dilemu Dragoljub Zbiljić.

Selektor mlade reprezentacije Aleksandar Kolarov zahvalio se FK Vojvodina i predsedniku Dragoljubu Zbiljiću na gostoprimstvu i maksimalnim uslovima koje on i njegovi puleni imaju u Novom Sadu:

Do polaska za Istanbul, Kolarov i njegovi saradnici iz stručnog štaba imaće na raspolaganju sasvim dovoljno treninga da se još bolje upoznaju sa igračima na koje računaju u narednom periodu.

-Znao sam većinu tih momaka i ranije, treninzi su najbolja prilika da i oni nas upoznaju i da shvate šta su glavni zahtevi. Želja mi je da im na što efikasniji način ubacim u glavu svoje ideje i nadam se da ćemo do meča protiv Turske biti potpuno spremni da pružimo jednu kvalitetnu partiju – rekao je Aleksandar Kolarov.

-U vremenima kada klinci brzo žive i svoje idele traže na pogrešnim mestima i na društvenim mrežama, veoma je teško naći prave autoritete. Sale je do skoro igrao fudbal na vrhunskom nivou i siguran sam da je njegov izbor pun pogodak Fudbalskog saveza Srbije. Kada jedan Kolarov kaže mladom igraču da nešto ne valja, onda to ima posebnu težinu. Važno je da ima sasvim dovoljno vremena da na miru sprovede svoje ideje. Moći će i on u naredne dve i po godine da uči i raste sa svojim igračima i da napravi tim koji bi na završnom turniru Evropskog prvenstva 2027. godine mogao da obraduje naciju nekim pozitivnim rezultatom. Voleo bih da jedna od utakmica na tom šampionatu bude odigrana upravo na ovo terenu u Novom Sadu – poručio je Nikola Lazetić.