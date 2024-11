- Danka poznajem kao partizanovca, sretali smo se po komisijama UEFA. On je dve godine bio u programu UEFA da pohvata šta je današnji fudbal i to mu je veliki benefit. Znali smo se, ali nismo se čuli. Nismo bili drugovi. Ali, kad god bih ga video, davao mi je "fidbek". Mlad je, shvatio je da mora da pohvata stvari i da želi da se posveti fudbalskom radu. Meni je bio potreban partizanovac, naravno, on obožava Partizan. Drugo, neko sposoban, mlad, hoće da uči. On to hoće. I treće, neko ko nije potrošen. Ne možemo da gradimo nešto sa nekim ko je, neću reći pohaban, teška je reč, ali nekim ko ima virus odranije - rekao je Predrag Mijatović u intervjuu za portal Maxbetsport i nastavio: