Predrag Mijatović, Rasim Ljajić i Danko Lazović dali su sebi zadatak da vrate FK Partizan u život. To neće biti nimalo lak zadatak, posebno što je dug kluba 60.000.000 evra.

- Ovo je najkrupniji izazov do sada u mojoj karijeri. Ceo život govorim kako neću u politiku, a onda uđem u nešto što je na gorem glasu od politike. Mislim naravno na srpski fudbal. Zato su se i prve reakcije mojih prijatelja i ljudi koji mi žele dobro svodile na pitanje šta ti to treba ili poruke budi oprezna, pazi se - rekla je Milka Forcan za Ekspres i dodala:

- Ne bi smeo da postoji znak jednakosti između sporta i kriminogenih aktivnosti. Ali čini se da postoji i to nije normalno.

- Mislim da će se vrlo brzo videti neki rezultat našeg rada. Da li mi možemo da saniramo u potpunosti stanje u Partizanu, ne možemo. Jasno je i javnosti da je to nemoguća misija. Bitno je, međutim, da Partizan što pre prodiše i uđe u fazu oporavka i vidljivog boljitka.

- Sigurno je da u svemu ne bih učestvovala. Međutim, ovog puta poklopio se neki moj i privatni i životni tajming, tako da sam prihvatila izazov. Presudilo je i to što je poziv da se u sve uključim došao od gospodina Rasima Ljajića koji na javnoj sceni uživa ugled umerenog, pristojnog i iznad svega stabilnog političara. Naravno, kada donosite ovakvu odluku, razmislite i o tome da li biste mogli da sarađujete i budete deo tima čoveka koji vas poziva. Informacija da će u sve biti uključena i klupska legenda Peđa Mijatović kome će u tom timu sa jasno preciziranim zadacima pripasti sportski, odnosno stručni resor. Peđa Mijatović u kombinaciji sa Dankom Lazovićem, priznaćete, ne zvuči samo dovoljno prestižno, već je i garancija da su deo tima neki ljudi čija imena i prezimena u svetu fudbala imaju težinu.

- To je uvek neka sporna tema, ali s druge strane i Zvezda i Partizan su državni klubovi i ne vidim šta je sporno kada država pomaže državni klub. Sporno je to što su se te pare možda nenamenski trošile, ali da država u nekom trenutku pomaže to je apsolutno prihvatljivo jer je i za Srbiju i te kako bitno da ima vrhunske klubove. Da li vi mislite da bi za državu Srbiju bilo dobro da se Partizan ugasi? Ne bi. U Evropi klubovi jesu privatni, ali nemački privredni nacionalni simboli ulažu u nemačke klubove. "Audi" sponzoriše Bajern Minhen, "Dojče telekom" takođe. I šta je tu sporno? Ovde se postavlja pitanje zašto bi "Telekom" pomagao Partizan, a ja pitam ‒ a zašto ne bi - jasna je Milka Forcan.