– Izuzetno tenzična utakmica, puna pritiska i naboja. Rival je u drugom poluvremenu krenuo „na viku“, nije smelo to da nas poremeti. Pogotovo nakon odbranjenog penala u 90. minutu, moralo je to da nam da dodatni elan. Na žalost, nije bilo tako, poklekli smo u nadoknadi vremena.

– Najpre je trebalo da izbace loptu u aut, prilično sam dugo ležao na terenu i zaista se nije radilo o bilo kakvom „foliranju“. Kad već to nisu učinili, sportski je bilo da nam vrate loptu, bilo je još dovoljno vremena do kraja utakmice. Nije mi se to baš tako često dešavalo u karijeri, i zaista nije bilo fer i sportski od strane našeg rivala, ali njima na čast. Trebalo je to samo da probudi naš inat, da se baš zbog toga odbranimo i pobedimo. A ta njihova akcija, kad nam nisu vratili loptu, vukla je baš dosta posledica, dobili su penal, mi isključenje kapitena Docića, kojeg smo izgubili za naredno gostovanje u Nišu – želeo je da istakne Tedić.