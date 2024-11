Nemanja Vidić prava je legenda Mančester junajteda i njegovo mišljenje se i dalje ceni na "Old Trafordu". Bivšeg reprezentativca naše zemlje engleski novinari su ispitivali o novom treneru "crvenih đavola" Rubenu Amorimu, ali i Eriku Ten Hagu koji je do skoro bio na klupi Junajteda, a o odgovoru bruji čitavo Ostrvo.

- Vreme će pokazati. Ne znam mnogo o njemu. Očigledno je da je imao mnogo uspeha sa Sportingom. Delujue kao pozitivan momak i da ima pobednički mentalitet. Igrao je na vrhunskom nivou, bio je pristojan igrač. Ima dobru prošlost. Po meni, ono što moderni menadžeri i treneri moraju da imaju je pre svega dobra regrutacija i sposobnost da se nosite sa igračima, medijima, čak i sa ljudima u klubu. Nadam se da je on pravi izbor za klub - rekao je Vidić za Skaj Sports, pa se dotakao i odlaska Ten Haga:

- Teško je reći da li je to bio dobar ili loš potez. Ono što definitivno možemo da kažemo je da je Ten Hag imao tokom godina podršku kluba. Investirano je mnogo novca u Ten Hagovu filozofiju, ali ako pogledate rezultate, moja i očekivanja navijača bila su mnogo veća. Ipak, nisam siguran da je bio problem samo u treneru. Moramo da sagledamo širu sliku. I druge stvari moraju da budu u redu da pomogne treneru da ostvaruje uspeh i da maksimum svojih mogućnosti. Ponekad vam ne treba najbolji igrač na svetu u vašem klubu, već pravi karakter. Ako želite da igrate za veliki klub, takmičite se za trofeje, morate da budete istrajni. I nije samo do kvaliteta, već i mentaliteta. To je ključ po meni.