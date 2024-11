Slušaj vest

Fudbalska legenda i novi član uprave FK Partizan Predrag Mijatović bio je gost emisije "Direktno s Minjom Miletić".

Mijatović je govorio o Partizanu kakvog se seća i onom koga zatiče, o velikim planovima i velikim dugovima, o odnosu sa Draganom Stojkovićem Piksijem i o jednoj nepravdi koja je Dance učinila šampionima Evrope.

Mijatović je rekao da je došao u klub da pomogne i da ne može da obeća navijačima da će Partizan biti prvak Srbije ili Real Madrid za šest meseci.

Poručio navijačima da zaborave ko je predsednik Srbije i uvredljivo skandiranje Aleksandru Vučiću kada su na stadionu. Rekao je da se ne plaši da bi taj poziv mogao da znači svrstavanje uz jednu političku opciju.

"Nemam nikakav strah. Niti sam imao strah, niti ga imam sada, niti ću ga imati sutra. Od čega strah? Pa ja pobogu nemam srpski pasoš. Ja sam Španac, sada po papirima ja sam španski građanin, nikada nisam glasao u ovoj zemlji. Ja nisam politički orijentisan. Apsolutno me to ne zanima. Šta me zanima? Partizan. Ja sam došao ovde zbog Partizana, nisam došao da tražim nekakve druge zanimacije. I neću da dozvolim da se kroz Partizan, i kroz stadion, i kroz navijače, ide u tom pravcu nekakvih političkih konotacija i bilo kakvih drugih", rekao je Mijatović i dodao:

"Kakve veze ima predsednik Vučić sa situacijom u našem klubu, krizom koja se dešava i dešavala? Ko je napravio taj dug? Pa nije valjda predsednik Vučić sa svojim timom išao protiv sebe, pošto je Partizan državni klub, da pravi dug samom sebi. Neke stvari samo treba posložiti kako treba i razmišljati. I onda sam zbog toga insistirao da zaboravimo ko je predsednik, da zaboravimo to skandiranje, tu odvratnu pesmicu".

Dodao je i da Partizan od toga može samo da pati i još više propada.

"Šta imamo od toga? Insistiram na tome i znam da sam naljutio neki sektor navijača. Ja to znam, svestan sam toga, ali šta treba sad da radim. Da me svi vole, zato što neću da kažem ono što mislim. Došao sam, ne zarađujem ništa, plaćam sebi sve troškove. Došao sam stvarno kao čovek koji će da pomogne i da stvarno svoje iskustvo uložim u to. I zamislite sad da ne mogu da kažem ono što mislim. Pa šta radim onda ovde", zapitao je Mijatović.

Takođe, istakao je kako ne može i ne želi da obeća da će Partizan odmah biti šampion.

"Ja sam taj koji je sad tu neku odgovornost preuzeo na sebe, pa će nekom drugom prilikom da ih uvedemo u tu našu priču da shvate kolike mi zapravo probleme imamo, ali da nismo u strahu i da ih rešavamo. Znači, jedna simbioza, jedna dobra komunikacija i to već radimo i to su oni već shvatili i shvataju. Nema laži, nema obećavanja: Ne brinite, sledeće godine smo prvaci. Daj Bože da je to tako, ali ja to ne mogu da obećam, jer ću da lažem, a ne želim da lažem. Ne želim da ih obmanjujem, nego da im kažem realno- radim na tome, a ako budemo prvaci, pa to je divan moment. Mi ih nećemo lagati, mi ćemo da radimo. Neka ne očekuju sada da će za šest meseci ili za godinu dana Partizan biti Real Madrid. Daleko od toga. Ali da ćemo ići u tom pravcu i da ćemo ih obaveštavati o svim našim problemima i akcijama", rekao je Mijatović.

