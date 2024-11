Funkciju generalnog direktora FK Crvena zvezda Vladimir Cvetković obavljao je 18 ipo godina, a za to vreme je osvojio 18 trofeja. Sigurno je da su najznačajniji oni iz Barija i Tokija 1991. godine, kada je Crvena zvezda postala šampion Evrope i sveta.

- Ponovio bih izjavu Vladana Milojevića. Meni se svidelo kada je on uporedio domaću Superligu i Ligu šampiona, objasnivši kakvu konkurenciju ima Zvezda i da on kao trener prosto nema načina da na treningu natera igrače da budu brži, igraju oštrije i budu bolji. Pa, Zvezda sa 20 odsto snage iz Evrope rešava svaku utakmicu u prvenstvu. Najveći problem je nemanje konkurencije. A, to Zvezda nema u prvenstvu - rekao je Vladimir Cvetković (83) za Kurir, a onda dodao: