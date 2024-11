Na današnji dan 1966. godine, Vojvodina je pobedila Atletiko Madrid sa 3:1 u prvom meču osmine finala Kupa evropskih šampiona. To je bio istorijski duel koji je otvorio put Voši do osam najboljih klubova u Evropi. Novi Sad, 16. novembar 1966. godine. Ceo grad je živeo za spektakl i meč velikana, prvak Srbije protiv šampiona Španije.

– Prvo smo pre dolaska Branka Stanković imali neverovatan rad na fizičkoj spremi. Pucali smo od snage, pa smo mogli da igramo u jakom ritmu i 120 minuta. E, kasnije su mnogi platili ceh paklenim treninzima, jer su počele da ih stižu povrede. Bili su to ubistveni treninzi, pamtim to i danas (smeh). A, onda je s njim usledila maksimalna tehnička priprema. Tako da smo imali i jedno i drugo.

– Kupili smo reflektore, u međuvremenu, od novca za meč u Španiji i prodaje Takača. Ljudi su „visili“ i sa stubova reflektora, jer su svi želeli da gledaju meč sa Seltikom. Neverovatno koliko je ljudi bilo, kažu preko 30.000, 35.000, to je ostao do danas rekord stadiona. Izvanredno smo odigrali i došli do 1:0 pred revanš u Glazgovu, bilo bi to i verovatno ubedljivije, ali…