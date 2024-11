A, nije da nije Stojković davao duševnu hranu svojim neprijateljima. Imao je Piksi i nesuglasice sa Dušanom Tadićem na EP u Nemačkoj, jer rekorder po broju utakmica u dresu Srbije nije mogao da podnese da je rezerva, pa je odlučio da više ne igra za reprezentaciju. Isto je uradio i Nemanja Radonjić . Status Filipa Kostića u reprezentaciji i dalje nije do kraja poznat javnosti. Mesecima se nagađalo zašto braća Sergej i Vanja Milinković-Savić neće da igraju za Srbiju. Molio ih je Piksi da se vrate, zarad Srbije i viših nacionalnih interesa, ali nije uspeo, odlučili su da ostanu pri svom stavu.

Rasklapala je javnost o tome zašto Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović i Nemanja Gudelj nisu na spisku za Ligu nacija. Prvi je stvarno bio rovit i povređen, mentalno isceđen posle EURO u Nemačkoj, drugi je imao ozbiljnih privatnih problema, ma koliko javnost u to nije želela da poveruje, a i bolje što nije. Koliko je obojici stalo do Srbije i koliko vole svoju zemlju, pokazali su protiv Švajcarske i to sve pod komandom Stojkovića. Treći je takođe tražio pauzu, ali njegov patriotizam nikada nije dovođen u pitanje. Govorio je Piksi da želi da proba neke nove igrače, a da pomenuti triling ima privatne razloge i povrede za poštedu. Malo ko je razumeo šta Dragan Stojković priča, ali na kraju selektorova je bila poslednja. I biće posle Danske.