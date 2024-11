Orlovi su poslali stare dužnike u "niži rang", a tamošnja fudbalska javnost to jednostavno ne može da prihvati.

- Ne razumem zašto nije dodeljen crveni karton. To je bilo očigledno namerno, lopta je bila odigrana, ali ovo je bilo isključivo protiv igrača. Svi faktori koji upućuju na crveni karton su ispunjeni. Nema više nikakve dileme da li je ovo 'tamno narandžasto' ili nešto slično. Ovo je tamno crveno - izjavio je Majers za švajcarski Blik.

On je dodatno kritikovao VAR i sudije na terenu.

- Pitamo se koliko trening videa sudije žele da pogledaju kako bi pravilno procenili ovakve napade. VAR bi trebalo da to vidi, sudija bi trebalo da to vidi, asistenti i četvrti sudija takođe moraju da to vide - zaključio je Majers.