„Navijačima savetujemo da organizuju dolazak i odlazak autobuskim ponudama. Ove autobuske ture će se verovatno okupljati na graničnom prelazu u Srbiju i biće u pratnji srpske policije u koloni, direktno do gostujućeg dela na stadionu. Za navijače koji do Beograda ne putuju autobusom, trenutno se ispituje ponuda šatl autobusa od stanice u centru Beograda do stadiona. Uopšteno govoreći, trebalo bi odgovorno da se nosite sa konzumacijom alkohola tokom vašeg putovanja, pre utakmice i tokom posete stadionu. Posle utakmice može se očekivati blokada do 120 minuta, tokom kojih se stadion ne može napustiti“.