"Suočavamo sa tim problemima još od septembra. Tako je bilo i u oktobru, a i novembar nije mngoo različit. Srđan Babić je odleteo, i sleteo, u svoj klub. Ima problem sa kolenom. Tu je Strahinja Pavlović koji ima pravo igranja, tako da ćemo njega staviti na tu poziciju. Za ostale, nema informacija da se neko žalio. To znači da su igrači spremni i to je dobra vest. Zbog povreda igrača, ni ovoga puta nećemo moći da računamo na sve. Momci znaju svoju odgovornost i znaju ta treba da rade. Nisam srećan kada je igrač povređen i kada neko ne može da konkuriše za tim, ali je moj posao da moram da nađem rešenje i verujem da ću doneti dobre odluke".

"Sutra nema kočnica. Nema taktiziranja, nema taktičkih zamisli. Sutra se igra bez kočnica od prvog zvižduka do poslednjeg. To je ono što ću reći igračima. Nikad nismo bili mrtvi. Ni u Kataru, ni u Nemačkoj, poslednja utakmica je odlučila. Tako će biti i sutra. Raduje me to, jedva čekam meč".