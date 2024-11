"Pre svega, to je tim koji ima različite snage. Imaju fizički dobar tim. Kada hoće da igraju tako, imaju snažan tim. Napred sa Mitrovićem i Vlahovićem Igrao sam protiv Mitrovića svaki put i uvek me je namučio. Svesni smo kvaliteta koji poseduje. Imaju vezni red pun kreativnosti i nekoliko razbijača koji mogu da osvajaju lopte. To je sjajna kombinacija u fudbalu. Dobre vinbgekove, pogotovo na desnoj strani. I na mestu centralnih bekova su jaki fizički. Moramo da vodimo računa kako otvaramo prostor. Naravno, znam Jan-Kalrla iz Anderlehta. Igrač sa velikim kvalitetom. Predviđam mu sjajnu budućnost. Mislim da je Srbija srećna što ju je izabrao pre Nemačke", zaključio je Rimer.