I ne samo to, pobeda donosi i mesto u prvom šeširu kvalifikacija za Mundijal 2026.

- Vreme koje smo imali, čini mi se, iskoristili smo na najblji mogući način. Stigli smo da se odmorimo i to je najvažnija stvar. Ima taktike, ali sa velikom željom i napadačkom filozofijom. Ova utakmica spada u kategoriju finala. Znali smo u novembru da će ove utakmice biti odlučujuće za plasman na tabeli. Svi uslovi su tu. Imamo protivnika koji je dobar. Verujemo da u nama ima dovoljno snage, pameti i odlučnosti da ovu utakmicu rešimo u svoju korist - rekao je Piksi.

- Sve što su igrali do sada, da li će i večeras igrati isto, ne znam. Pretpostavljam da hoće. To je neka formacija 4-3-3, ali ne bi bilo iznenađenje ako izađu sa petoricom u odbrani. Njima nerešen rezultat odgovara, nama samo pobeda Bez obzira na sve, kakva god taktika bila, na nama je da pronađemo rešenje i rešimo utakmicu u svoju korist.

- Prtisak ne postoji da se nešto mora. Mi moramo da pokažemo sve što možemo, da damo sve od sebe. Ubeđen sam i to sam momcima rekao, da moramo da damo sve od sebe. Da li će to biti dovoljno, videćemo. Svako od igrača koji budu igrali u obavezi su da daju sve od sebe. Uveren sam da će igrači izgarati od prvog do poslednjeg minuta. Verujem u energiju i ono što smo radili u ova dva dana - zaključio je Stojković.