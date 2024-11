"Nemam šta da zamerim igračima. Bio bih maliciozan da tražim neke greške. Da neko nije hteo, želeo ili nije bio skoncentrisan. Momci su dali sve od sebe. Moram da napomenem da su nam igrači poput Lukića, Ilića, Jovića i Birmančevića itekako falili danas. To nije alibi ili bilo šta. Izuzetno smo pametno odigrali sa strpljenjem. Stalno sam tražio da se igra na stranu, jedna ili druga. To smo radili jako dobro, tajming je bio izvanredan. Dosta centaršuteva u boks protivnika. Zaista je malo falilo. Bili smo mnogo blizu da ga 'uteramo' preko linije. Branio je odlično Šmajhel, ruku na srce. Imao je svoje veče. Smatram da su svi odigrali, ali ne vrati se ono što zaslužiš. Po svim parametrima smo zaslužili pobedu. Dese se nekad ovakve stvari u fudbalu, ali moraš da budeš pozitivan. Prikazali su strahovito dobar osećaj prema dresu Srbije, i to je ono što me radi."