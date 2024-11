Sanjaće Srbi Feliksa Cvajera i njegove odluke, ali i podrugljivi potcenjivački osmeh pri svakom prigovoru srpskih fudbalera. Od starta utakmice, pa do njenog kraja, trudio se korumpirani sudija iz Nemačke da radi na štetu protiv Srbije. Ovo "korumpirani" ne kažemo zato da bismo markirali Feliksa Cvajera, već samo iznosimo činjenice iz njegove karijere, jer je kao pomoćni arbitar, 2006. godine kažnjen sa šest meseci suspenzije zbog navodnog primanja novca, od drugog sudije, Roberta Hojzera , koji je suspendovan zbog nameštanja mečeva. I to za 300 evra mita, kao je objavio nemački list "Die Zeit" 2014. godine.

E, toliko vredi Feliks Cvajer i njegovo poštenje. Čudno je da je jedan sudija sa takvom biografijom mogao da dogura do ovih visina, do najvišeg UEFA i FIFA zvanja. Ali, tako je to u ovdašnjem globalističkom svetu, ne cene se moral, čast i poštenje, danas su u tom EU svetu kojem mi treba da težimo, cenjene neke druge vrednosti, koje Feliks Cvajer iz utakmice u utakmicu dokazuje i propagira, posebno protiv Srbije i srpskih klubova.