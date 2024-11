Srbija pod Piksijevim vođstvom je jedina reprezentacija koja je uspela da otkine bod Španiji u ovogodišnjoj Ligi nacija. Kada se tome pridoda trijumfalni niz Crvene furije, kada su ostvarili sve pobede na Evropskom prvenstvu i domogli se titule, onda treba još jače stegnuti ruku Draganu Stojkoviću. Da je neko pre početka Lige nacija u konkurenciji sa Španijom, Danskom i Švajcarskom srpskoj javnosti ponudio da Orlovi budu treći u grupi, bez da se u poslednjoj utakmici bore za mesto u četvrtfinalu, verujemo da bi svi pristali. A, Srbija je to ostvarila, međutim nema zadovoljstva. Što zbog krađe sudije Feliksa Cvajera , što zbog kolosalnih prilika koje su srpski fudbaleri promašili u leskovačkoj novembarskoj noći, protiv čvrstih i kompaktnih Danaca.

Što se tiče veznog reda tu Srbiji nedostaje sveže krvi i energije. Sem talentovanog tinejdžera Andrije Maksimovića koji je bio osveženje na poslednje četiri utakmice, nije bilo novajlija koji bi mogli da donesu nešto novo. Selektor Stojković oslonio se na dobro znane kvalitete Nemanje Maksimovića, Saše Lukića, Ivana Ilića, Marka Grujića i Nemanje Gudelja . Nedostaje nam jedan otresitiji i bezobrazniji Lazar Samardžić , mada nije tek tako lako uskočiti u kopačke Dušana Tadića. Srbiji je preko potrebno osveženje u veznom redu i zato treba gledati ka inostranstvu, ka srpskim igračima rođenim u dijaspori. To može biti ključ uspeha.

Tiha voda, breg roni, tako bi moglo da se opiše bivstvovanje Dragana Stojkovića na klupi Srbije posle neuspeha na EURO u Nemačkoj i u Ligi nacija. Pod njegovim vođstvom srpska reprezentacija je od septembra, pa do novembra iz utakmice u utakmicu izgledala sve bolje i kvalitetnije. To je činjenica i to niko ne može da opovrgne. Svestan je toga i Dragan Stojković, sigurno je da će spreman dočekati martovski baraž, a onda i jun, kada počinje borba za Mundijal 2026. godine.