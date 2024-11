- Mnogo! Imamo kvalitetnu ekipu, to smo i pokazali protiv Lugana. Nedostajali su nam rezultati u prethodnom periodu, iako smo radili naporno. Odlazak našeg voljenog trenera Žarka Lazetića nas je poremetio. Nismo pogodili sa izborom njegovog naslednika ( Dean Klafurić op.a.)... Ali, dolazak Jovana Damjanovića vraća nas tamo gde nam je mesto. Ali, njemu je potrebno vreme. Sve je to proces. Zadovoljan sam, jer se radi od odličnom stručnjaku, koji ima jasan stav i viziju - počeo je razgovor za Kurir Janoš Žemberi.

- Nije teže! U Evropi imamo savršene terene, sjanu organizaciju, odlično suđenje... Nama je igranje u Ligi konferencije pravo zadovoljstvo. To je takmičenje po našoj meri, za naš kvalitet.

- Menjali smo, podmladili smo ekipu. Imali smo iskusnu odbranu, to smo poremetili i sada plaćamo ceh. U zadnjoj liniji nemamo nijednog igrača sa 30 godina. I to se oseti. Došlo je devet novih igrača, to se ne sme zaboraviti.