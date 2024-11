Nije lako biti selektor na Balkanu. Uvideo je to na svojoj koži Dragan Stojković Piksi , a kroz sličnog "toplog zeca" prošao je i njegov veliki prijatelj Robert Prosinečk i u Crnoj Gori.

Robert Prosinečki je do utorka veče bio "persona non grata" u Crnoj Gori. Nije bilo lako nekadašnjem fudbaleru i treneru Crvene zvezde, jer je na pet utakmica zaredom u Ligi nacija pretrpeo isto toliko poraza. Plus dva od ranije, ukupno sedam. Ni u jednom meču od nabrojanih Crna Gora nije bila nadigrana, niti je bila inferiorna. Jednostavno, protivnici su bili bolji, ili srećniji. Usledili su razni komentari, počelo je pljuvanje po Prosinečkom sa svih strana... Ljudi nesvesni svoje realnosti, da su mala država, sa još manjom fudbalskom bazom, sa svega 667.650 stanovnika, da bez pomoći fudbalera iz Srbije ne bi ostvarili ni deo sadašnjih rezultata kroz istoriju. Popularni Robi, poznat kao častan čovek, sam je, bez ikakvog pitanja rekao da će razgovarati sa predsednikom FS Crne Gore Dejanom Savićevićem o svom statusu.