"Ovo je 2024. godina, a Crna Gora ima teren koji je nalik onima iz 1980. Teren je bio u takvom stanju da je običan pas i kontrolisanje lopte na zemlji bila tortura. Početi meč bez klasičnog napadača po ovakvom blatu i ne videti ni posle 45 minuta da je to pogrešno i insistirati na tome do samog kraja, je verovatno najveća Montelina greška na klupi nacionalnog tima. Svi naši igrači, svi do jednog, pokušali su doslovce da napadaju košarkaški tim iz vazduha, boreći se tako, u donkihotovskom maniru, protiv vetrenjača. Montelino odbijanje da promeni igru po ovakvom terenu uprkos očiglednim problemima vidljivim još u uvodu utakmice, doveli su do ovakvog kraha. Teško da postoji neka reprezentacija na svetu koja od ovako povoljne situacije u rukama može sebi zakomplikovati život. protekle večeri bili smo potpuno uništeni od Crne Gore koja se nalazi na marginama evropskog fudbala".