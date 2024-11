- Bio sam u vezi sa Vladom tri godine. Ali, to je sada iza mene. Nisam prestao da igram fudbal i dalje dajem golove. Pustio sam sve to davno iza sebe. Nemam bilo kome bilo šta da zamerim - rekao je Borjačuk i nastavio:

- Nisam u kontaktu sa Zinčenkom! Kako možemo da budemo prijatelji nakon svega što je uradio? Ako mi je to napravio iza leđa, kako mogu da ga smatram drugom? To muškarci ne rade! Da sam znao kako se sve to dogodilo, davno bih izašao u medije. Ali sada, nemam šta pametno reći. Nekada smo bili prijatelji, sada nismo. Od 14. do 21. godine smo zajedno igrali, družili se... Toga više nema. Ne znam šta bih sada osećao prema njemu da ga kojim slučajem negde sretnem.