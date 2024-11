"Mislim da smo došli do jednog dobrog nivoa u prethodnim utakmicama protiv izuzetno teških rivala. Verovatno rivali koji slede nisu tog kvaliteta kao što smo imali u prethodnim utakmicama, ali s obzirom da ćemo mi biti oslabljeni to će otprilike opet doći na isto - da ćemo u svakoj utakmici da se tresemo. Takav je fudbal", istakao je Milošević.

"Videćemo šta možemo da uradimo, sigurno da će da bude nekih promena, sigurno da ćemo naći načina da dovedemo neke igrače, ali ne mogu da to kažem kao spisak želja. Novogodišnje želje su nešto drugo. Nećemo moći da ispunjavamo sebi želje, nego da probamo da nadomestimo neke pozicije koje su zaista deficitarne koliko je to moguće. I o tome, na sreću ili na žalost, ne mogu trenutno da razmišljam, jer smo i dalje u situaciji da razmišljamo samo o onoj prvoj sledećoj utakmici", istakao je Milošević.

"Rezultatski verujem da smo iskoristili momentum, sve ovo drugo, već i slušate naše rukovodioce. Zatvorite jednu rupu, otvore se tri nove. Mislim da će malo proći vremena dok svi ne osetimo boljitak. Ovo je sad 'rudarenje', na svakom polju. To je proces i biće potrebno vreme, ne može ništa preko noći, kako sa radom ekipe, tako i sa radom kluba, ali naši rukovodioci su svesni u šta su ušli i da će to biti mukotrpan posao", rekao je trener Partizana.

"To je u sklopu ovog 'kresanja' plata koje su Banetu ostale od prethodnog stručnog štaba. To ništa nije sporno, te stvari se dešavaju i da nije ova situacija u klubu. Uvek se trudimo da ne dovodimo nove plate i nova imena, trudimo se da iskoristimo što je ostalo u klubu. Samo su Nenad Cvetković i Marko Stojanović došli. Uvek se trudimo da u ostatku budu ljudi koji su već na plati, a posle se to iskristališe. To je normalna situacija", naveo je Milošević.