- Nije problem bio samo novac, čekali smo mnoge sprave, aparature, nije lako da se dođe do toga. Imali smo nekih građevinskih problema. Bio je rok prošle godine da se otvori, ali uspeli smo to da uradimo sada. Igrači imaju sve uslove da odgovore zahtevima. Naši stručnjaci iz mediko tima su gledali i savetovali se šta je potrebno za oporavak igrača. Sve su to otvorene stavke što se tiče novog trening kampa, stadiona... Za sve ideje je potrebno nekoliko godina. Zvezda mora da živi, ne može da čeka i da tavori. Morali smo da uložimo, da živimo do okončanja realizacije svih tih objekata o kojima razmišljamo - objasnio je Zvezdan Terzić.