- Slaba liga nam je problem, od 42 boda smo uzeli 40. Zvezdi nije potreban jak Partizan, potrebni su i jak Spartak, Vojvodina, Radnički... Da se pripremimo za jak tempo u Ligi šampiona. Treba nam jako takmičenje. Da bi toga bilo, mora da se promeni sistem takmičenja. Ali mora se uzeti u obzir i da ne dođe do beogradizacije lige. Sigurno je da liga treba da se smanji na 10 do 12 klubova za dobrobit srpskog fudbala. Koliko? To je stvar za razmisljanje. Nije lako ići sa 16 na deset - rekao je Zvezdan Terzić novinarima na otvaranju Zvezdinog Mediko bloka.