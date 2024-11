Crvena zvezda dovela je Đorđa Rankovića pre dve godine iz redova najvećeg rivala Partizana u januaru 2023. godine. Mladi Valjevac je iz rodnog grada stigao u Humsku u leto 2021. godine. Prema saznanjima Kurira, Crvena zvezda je nudila profesionalni ugovor Đorđu Rankoviću, međutim njegovi agenti su to odbili. Iz talentovane generacije 2007. profesionalne ugovore sa Crvenom zvezdom potpisali su Andrija Maksimović, Veljko Milosavljević, Adem Avdić, Aleksa Vasilić, Davorin Tošić i Strahinja Stojković.



Đorđe Ranković prošao je kroz sve omladinske kategorije reprezentacije Srbije, a do poslednjeg okupljanja bio je standardan član selekcije do 19 godina. Kod selektora Aleksandra Lukovića upisao je tri utakmice, a debitovao je 5. septembra u prijateljskoj utakmici protiv Mađarske. Talenat Crvene zvezde se ranije pokazao u selekciji do 17 godina, postigavši dva gola i jednu asistenciju na Evropskom prvenstvu koje je Srbija završila u polufinalu protiv Portugala. Tada je bio najbolji fudbaler srpske reprezentacije, uz Andriju Maksimovića i Mihajla Cvetkovića.