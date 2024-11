Sadiku je tada izbačen sa Eura, a sada je ponovo dospeo u žižu javnosti i to posle skandala na utakmici Rumunija - tzv. Kosovo u kojoj su fudbaleri lažne države napravili cirkus, te su na kraju i kažnjeni od strane UEFA i ovaj meč su izgubili "za zelenim stolom". On je na svom Instagram profilu objavio "skrinšot" svog telefona i naveo da će pomoći žalbi koju je Fudbalski savez nepriznate države podneo pred CAS u Lozani, ali je isto tako i izneo prljav veš i niz brutalnih optužbi na račun pomenutog saveza.

- Srećan sam da sam mogao da pomognem obilnim materijalom koji sam snimio u Bukureštu, koji će FS tzv. Kosova koristiti kao dokaz pred UEFA da se kazni Rumunija. Odgovorio sam na zvaničan zahtev FS tzv. Kosova od strane Taulanta Hodaja i prosledio sam sve fotografije i snimke koje sam napravio. Nadam se da ćemo pobediti pred CAS. Uradio sam to za našu zajedničku stvar, jednostavno obavljajući svoju dužnost u interesu zemlje. Nisam to uradio za ljude koji vode tzv. FFK, jer oni to ne zaslužuju. Znate li zašto to ne zaslužuju? Zato što je jedan dan pre meča sa Rumunijom menadžer Bajram Šalja rekao menadžeru UEFA da neće dozvoliti nikome od igrača, trenera ili zvaničnika da me predlože, jer je tzv. FFK odlučio da me isključi. U sledećoj utakmici protiv Litvanije nisam bio akreditovan na zahtev tzv. FFK u UEFA. Zamislite, van Kosova mogu biti akreditovan, a ne na Kosovu! Promenite malo svoj način razmišljanja. Samo napred i zapamtite da nisam radio i nikada neću raditi protiv interesa reprezentacije ili saveza. Možda da, protiv ličnih interesa nekih tamo pojedinaca - napisao je Arlind Sadiku i na taj način dokazao da rat između njega i čelnika saveza lažne države bukti.