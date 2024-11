"Najbolji u istoriji je Mesi, nemam nikakve sumnje oko toga. Kristijano je u mnogim segmentima barabar s Leom, samo bez tog urođenog talenta. Ali mi koji smo zaista igrali protiv njih uvideli smo razliku. Nismo želeli da nam Ronaldo uđe u šesnaesterac, jer smo znali da je tu smrtonosan. Ali s Mesijem? On je bio smrtonosan gdegod da je na terenu. Čim bi lopta stigla do njega pomislio bih: 'Oh, opasnost'" kaže Rodri i dodaje: