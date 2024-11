UEFA je napravila pravi haos pred žreb za evropske kvalifikacije za SP, te veoma lako može da se desi da dođe i do nameštanja i pojedine reprezentacije moći će da biraju u koju grupu upadaju, a više o tome možete pronaći na sledećem linku :

Situacija je veoma zamršena i žreb će biti poludirigovan, pošto postoje razni uslovi koji moraju da se ispune. Šta to tačno znači za Srbiju?

S obzirom na to da su se "Orlovi" plasirali u baraž za opstanak u Ligi nacija koji je na programu 20. i 23. marta, što su termini i prvih utakmica kvalifikacija za naredni Mundijal, Srbija će sigurno biti u grupi u kojoj su samo četiri reprezentacije, potvrđeno je nezvanično za Mondo iz UEFA uoči zvaničnog izbacivanja propisa 27. novembra.

U kvalifikacijama ćemo imati ukupno 12 grupa - šest po četiri i šest po pet reprezentacija - i pošto je šest reprezentacija iz drugog šešira u baražu za Ligu nacija, one će biti smeštene u manje grupe.

Ono što je zanimljivo je da to znači da Srbija kvalifikacije za Mundijal počinje tek u septembru 2025.

Srbija će na žrebu dobiti jednog od pobednika plej-ofa četvrtfinala Lige nacija ili Belgiju i Austriju, koje su jedine na osnovu FIFA renkinga u prvom šeširu, odnosno već zna da poraženi iz plej-ofa četvrtfinala Lige nacija neće igrati protiv nje. Preciznije, neće moći da nas "namerno" izabere porazom, ako bi to želeo, što je olakšavajuća okolnost.

Što se tiče trećeg šešira, Srbija tu zna pet od šest potencijalnih rivala, jer se takođe radi o učesnicima baraža Lige nacija, samo u "C" diviziji. Tako bismo mogli da dobijemo Škotsku, Sloveniju, Irsku, Gruziju ili Island, koje su sigurno u grupi od po četiri tima. Naravno, postoji šansa da to bude i jedna od preostalih sedam reprezentacija iz trećeg šešira, ali su znatno manje šanse za to.