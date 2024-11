- Za mene je to i dalje kao san. Ne mogu da prihvatim i shvatim da se to desilo i da je bila stvarnost. Niko nije lud, desilo se. Igrali smo u Kardifu sa reprezentacijom, sleteo sam u Amsterdam i privode me dvojica policajaca. Uspaničio sam se, ne znam šta se dešava, hteo sam odmah advokata da uzmem. Kažu mi policajci da je sve u redu i da pođem sa njima, a ušli su odmah u avion i odveli me u policijski kombi. Sačekao me je prijatelj iz Holandije Petar Rađanski, stalno sam bio kod njega u restoranima, ispričao mi je šta se desilo. Rekao je šta je planirano, da se slučajno saznalo iz obaveštajnih krugova i da su obavestili klub i da je PSV reagovao. Objasnio mi je sve trener Gus Hidink, rekao da je uz mene, da su svi u klubu podrška - počeo je priču Kežman, pa dodao: