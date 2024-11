– Prijala nam je ova reprezentativna pauza, podigli smo intezitet treninga, dobro smo radili i došao je momenat da se to odrazi i kroz rezultate. Tim se značajno promenio u ovoj sezoni, ali čvrsto verujem u ovu ekipu. Mislim da je samo pitanje momenta kada ćemo ući u seriju pobeda – ističe Gočmanac.

– Upravo to! Čekaju nas mečevi protiv direktnih rivala u borbi za vrh tabele do kraja prvog dela sezone. Mi smo Vojvodina i želimo da pobedimo u svakom meču. Ambicije su najveće i ništa manje od toga ne sme da bude – kaže on.