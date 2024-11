- Najviše smo bili usredsređeni na sam razvoj momaka iz ekipe, što je prevashodno i naš primarni cilj. Rezultati su zapravo stavka koja se sama nadogradila na naš vredan rad. Momci su zajedno na okupu već godinu dana, te je ova sezona do sada bila izuzetno bitna da ih uklopimo i spremimo za naredne izazove i starije ekipe. Povezao se dobar razvoj i dobar rad, te njihova odgovornost i disciplina koju poseduju od malih nogu, što je veoma pohvalno jer su to sve još mladi momci. Na kraju smo posle svega toga prvi na polusezoni, što se od kluba renomea Crvene zvezde svakako i očekuje, ali ponavljam, naš primarni cilj je bio razvoj pojedinaca i na grupnom i na individualnom planu - započeo je trener Crvene zvezde.

- Ja sam ekipu momaka koju sada predvodim i selektirao, oni su moja prva generacija u klubu, došli su u tim kad i ja, pre skoro osam godina. Vodio sam ih od kada su bili veoma mali, pa sam ih opet preuzeo u uzrastu mlađih pionira, te se mi zapravo veoma dobro poznajemo i slažemo. To je naravno mnogo olakšalo okolnosti u našem radu, te zajedno mnogo brže napredujemo u svim segmentima. Ove godine je čak sedam igrača iz ekipe bilo pozvano i za reprezentaciju Srbije, te je to još jedan veliki uspeh našeg tima. Sada nam ostaje da nastavimo vredno da radimo do kraja decembra, te onda sledi kraća pauza, a potom planiramo početak druge polusezone i par turnira u inostranstvu, koji će dodatno iskaliti ove momke i pomoći im da se afirmišu i pripreme za kadetsku i omladinsku selekciju Crvene zvezde - podvukao je Slaviša Šuša.