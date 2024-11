"Svi moji igrači imaju različite karakteristike, što nam daje različite alternative i rešenja. Vlahović sigurno neće biti u timu, baš kao i Bremer, Gonzales, Kabal, Luiz, Milik i Adžić. Povrede su sastavni deo igre, sada je došao red na Dušana. Zajedno ćemo da se branimo i napadamo, pokušaćemo da dođemo do rezlutata koji nam odgovara", rekao je Mota i dodao:

"Ne znam da li će Vlahović biti spreman za Aston Vilu, ali ga sigurno neće biti protiv Milana. Verujem u svoje igrače, znaju šta moramo da uradimo i verujem da će to da učine. Svi smo složni i u odbrani i u napadu, jer to nije opcija, već obaveza. Imam veliko poverenje u sve moje igrače, uključujući i Dušana, to je važna stvar", poručio je Italijan.