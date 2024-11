"Pre svega sve ste u pravu kada ste rekli da je Srbiji potreban jak Patizan, i to je suština. Naš zadatak je da ga vratimo tamo gde mu je mesto. Uradili smo mnogo toga. Prvih mesec dana je bila suština pronaći uzroke svega. Finansije su jedan od većih problema, uz to imamo bezbroj velikih problema. U omladinskoj školi imamo 60 trenera, što je previše. Moramo da relaksiramo budžet, ali da ostane kvalitet i da se radi na napretku mladih fudbalera. Pored toga ono što želim da kažem i da se zahvalim ljudima, krenuo je da se renovira SC Teleoptirk, to je jako lepa vest. To je pravi put, ima mnogo posla, ali je suština da otvorimo vrata našim mladim fudbalerima, to su neke smernice koje mi idemo ovog trenutka", rekao je Lazović.