"Morali smo da donesemo odluku jer se situacija nije popravila poslednjih nedelja. Znamo da će Ben uraditi sve što je do njega, ali došli smo do tačke kada smo morali da zaštitimo igrača. Odlučili smo da treba da se operiše, pristao je i to će ga sprečiti da igra nekoliko meseci. Moramo da vidimo kako će reagovati posle operacije. Ne očekujem da će trajati šest meseci, ali ne mogu da kažem koliko će tačno trajati", dodao je Arteta.