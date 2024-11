"Stvari su nemerljive! Preuzeo sam Novi Pazar kao deo političke misije, u vreme kad se razvijao ekstremizam nacionalni, verski… Računao sam šta ljudima mogu da ponudim realno, nošen mišlju da je sport savremena sekularna religija. I nisam to nijednom zloupotrebio, mogu da me mrze koliko hoće, međutim, niko to ne može da kaže. Video sam, otići će sve dovraga. Ne možeš masu ljudi da okupiš oko nijedne druge zdrave i realne priče. Zato sam znao – Novi Pazar mora da igra Super ligu", rekao je Ljajić u podkastu "Wish&Goal" i nastavio: