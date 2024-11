"Zahid i Jovanović neće biti tu duži period. Prezadovoljan sam kako je prošla reprezentativna pauza, svi su došli u dobrom stanju, možemo da računamo na sve ostale. Ne možemo da nadoknadimo izostanak Zahida i Jovanovića, nemamo taj profil igrača, probaćemo na drugačiji način da igramo, da se prilagodimo novonastaloj situaciji", kazao je on.

"Uvek gledamo prvu sledeću utakmicu i ništa dalje od toga. Do sad je bilo dobro i treba da probamo da nastavimo tako. Mi smo sada u solidnoj situaciji na tabeli u odnosu na kad sam došao. Ova ekipa je sklona padovima, i u toku utakmice, i u kontinuitetu, nikad ne treba da pomislimo da smo bolji nego što jesmo. Jesu dobri rezultati, ali smo imali i padove u tim utakmicama. Insistiram da fokus na svakoj utakmici bude kao da je evropska i da poštujemo sve rivale", dodao je Milošević.

"Omladinci će ostati sa nama, možda priključimo još njih. Ova trojica (Mihajlo) Petrović, (Dušan) Jovanović i (Zoran) Alilović su kroz treninge pokazali da zaslužuju da budu tu. Dobra stvar je što su oni igrali seniorski fudbal već. Jako je teško ući iz omladinaca u prvi tim, a oni nemaju nikakve probleme na treningu. Neću imati nikakav problem da bilo ko od njih igra 15, 20 minuta", rekao je on.

Milošević je naveo da su on i ostatak stručnog štaba Partizana prilagodili igru mogućnostima ekipe.

"Jedina bitna stvar su nam bili rezultati, trudili smo se da taktičke zahteve prilagodimo mogućnostima ekipe, u odnosu na protivnike. Momci su slušali i uspevali da to sprovedu na terenu, protiv praktično svih protivnika. Jako je bitno da mi koji analiziramo i pokušavamo da napravimo taktiku za utakmicu znamo šta zaista ekipa može. Došli smo do određenog dobrog nivoa. Sad moramo opet da nalazimo nove načine shodno povređenim igračima", rekao je on.