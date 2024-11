- Naš poblem je realizacija. U dve utakmice nismo primili gol, ali ono što treba da dajemo, ne dajemo. Moraju igrači malo više da igraju kolektivni fudbal, ne za sebe. Da ih ne imenujem, imamo dva puta da odigramo pas, mi šutiramo. Petrović ima priliku da unese loptu u gol, naš špic mu skida loptu sa noge... Nemaju komunikaciju između sebe, već sam to rekao. Da pričaju svi engleski pa da se razumemo. Ovako, na tri jezika, teško da igrači mogu da se razumeju između sebe - počeo je priču Lalatović, pa dodao:

- Znam šta je najveći problem, to je napadač. Definitivno, moram da stanem i u odbranu svojih kolega, Bandovića, Krtolice, svih pre mene. Rekao sam igračima, morate da pokažete veću želju i volju, morate da budete gladni, da budete efikasniji. Imali smo u prvom poluvremenu šanse, dve prečke, ali sve je to stihijski. Ne vidim tu igračima glad u očima. Rekao sam im, da imate moju energiju, svaku utakmicu biste dobili. Tekstilac nas je dobro zatvorio, dobro nas je branio. Bog nas nije nagradio.

- Rekao sam i upravi kluba da ćemo se sigurno mučiti u napadu. Neću da govorim o igračima sad. Sigurno ću taj problem rešiti u decembru, a do tada moramo to da istrpimo i da izdržimo. Vojvodina mora da pobeđuje u ovakvim utakmicama. Lakše ćemo igrati u mečevima gde bodovi nisu unapred upisani, protiv Čukaričkog, Radničkog, Novog Pazara. Igraju otvoreniji fudbal, gde mi možemo više da igramo. Nadam se da ćemo uzimati bodove, napravili smo dva kiksa kod kuće. Problem postoji, ne bih bio treći trener u 16 kola da nije tako. Po imenima, imamo tim koji mora da pobeđuje u ovakvim utakmicama - zaključio je on.