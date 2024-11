"Fifa je povećala broj reprezentativnih pauza, a Uefa je povećala broj mečeva u svojim takmičenjima. Pre deset godina Uefa je organizovala 488 utakmica, danas organizuje 760, a sve to da bi zaradila više novca. Nije im stalo do igrača. Ne misle da sport mora da bude održiv", rekao je 77-godišnji predsednik madridskog kluba.

"Presuda Evropskog suda, koja je istorijska i biće izučavana na fakultetima, okončala je monopol Uefe. Dugo govorim da je fudbal ozbiljno bolestan. Nikada nije bio u tako delikatnoj situaciji. Sva prvenstva trpe", istakao je on.

"Rodri je sjajan igrač, i to iz Madrida. To nema nikakve veze sa njim. Zaslužio je Zlatnu loptu, ali onu prošle godine, gde je postigao gol u finalu Lige šampiona. Ova je trebalo da pripadne igraču Real Madrida", rekao je Peres, uz ocenu da je to priznanje pre svega zaslužio brazilski napadač Vinisijus Žunior.