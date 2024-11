Štutgart želi u nokaut fazu Lige šampiona, među 24 najbolje ekipe. Pobeda je neophodna Crvenoj zvezdi, koja ima isti cilj, a dosad nema nijedan osvojen bod, usled prilično težeg rasporeda i kvaliteta protivnika sa kojima je igrala. Prvih osam ekipa Lige šampiona posle grupne faze prolazi direktno dalje, timovi plasirani od devetog do 24. mesta igraće nokaut fazu za plasman.

- Spreman sam na to da možda neće biti lako zbog moje nacionalnosti - rekao je Demirović za "Kicker", a preneo "Sport".

- Sve to čak može da me motiviše. Već sam posle žreba rekao da se zaista radujem, što ću igrati u Beogradu. To je još jedan zadatak koji je izuzetno zabavan, ali i baš teško gostovanje - objasnio je Demirović.