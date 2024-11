Rođen u Kragujevcu 1965 godine, Spasić je pokazao svoj rani talenat za fudbal i brzo je privukao pažnju trenera i skauta. Njegov napredak i posvećenost igri ubrzo su ga doveli do mesta u reprezentaciji Jugoslavije, gde je nosio dres sa ponosom. Njegova prisutnost na terenu bila je od vitalnog značaja za tim, jer je kombinovao izuzetnu tehniku sa čvrstom defanzivnom igrom.

"Pa, meni kada se to sve izdešavalo, malo više sam se povukao u sebe jer sam krivio samog sebe što sam dozvolio da se meni to desi. I onda sam se sklanjao od ljudi, bilo me je iskreno i sramota svega. Tako da je neko vreme prolazilo. Sada imam 59 godina, može da se desi da završim, da upišem tu trenersku, pa da vidim. Nikad nije kasno."