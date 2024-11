- Spremni smo, očekujemo da se danas kompletiramo, imamo sve neophodne uslove za dobar rad – ne krije selektor Dragiša Zečević.- Prvi put u istoriji došli smo na korak do ostvarenja cilja, uslov je da budemo bolji u ova dva meča sa Švedskom. Devojke su spremne, sada poklanjamo pažnju nekim detaljima, imamo ideju i viziju kako da dođemo do dobrog rezultata u Leskovcu. Drago nam je da ponovo igramo u tom gradu, odatle smo krenuli u kvalifikacije mečom protiv Škotske i sada zatvaramo krug. Baraž mečevi su specifični, mnogo je važno ko prvi postigne gol, nadam se da ćemo to biti mi. Želimo da dovedemo Švedsku u neki prostor gde smo mi opasni, takođe da obratimo pažnju na naš defanzivni deo. Oni su vrhunska selekcija, ali mi tražimo svoju šansu da ih ugrozimo i daćemo sve od sebe da to kroz rezultat materijalizujemo.