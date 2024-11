Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Štutgart u sredu od 18 časova i 45 minuta u okviru petog kola Lige šampiona, a u centru pažnje danas bio je napadač gostiju Ermedin Demirović i to zbog svoje izjave !

- Spreman sam na to da možda neće biti lako zbog moje nacionalnosti - rekao je Demirović za "Kicker", a preneo "Sport".

- Sve to čak može da me motiviše. Već sam posle žreba rekao da se zaista radujem, što ću igrati u Beogradu. To je još jedan zadatak koji je izuzetno zabavan, ali i baš teško gostovanje - objasnio je Demirović.