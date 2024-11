Domaćin je poveo u prvom poluvremenu, ali je gost uspeo da dođe do boda u drugom delu igre.

Igrao se 23. minut kada je Pjetro Pelegri uspeo da se upiše u strelce i dovede svoj tim do vođstva 1:0.

Do kraja prvog poluvremena nije bilo promene rezultata, ali je sredinom drugog dela igre u 76. minutu, Keinan Dejvis uspeo da pogodi mrežu na asistenciju Sandija Lovrića i dovede svoj tim do izjednačenja 1:1.

Udineze je imao inicijativu do kraja meča da dođe i do preokreta, ali igračima to nije pošlo za rukom.