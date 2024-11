Slušaj vest

Trener Mančester sitija Pep Gvardiola je izneo utiske pred duel sa Fejenordom, u okviru Lige šampiona.

Gvardiola je izašao pred novinare posle pet uzastopnih poraza u svim takmičenjima.

"Spremamo se za sledeću utakmicu. Da proniknemo u srž Fejenorda i da pokušamo da ih pobedimo na način na koji verujemo da je to moguće. Ne znam za drugi način. I kada pobeđujemo u seriji razmišljamo isto, uvek mislimo kako da dobijemo sledeći meč. Sve je isto", rekao je Gvardiola.

Usledila je kratka rasprava sa novinarom, pošto ga je upitao: "Dakle ne osećate potrebu da pravite suštinske promene u timu".

"Šta tačno treba da promenim? Šta tačno treba da promenim?", pitanjem je odgovorio i Gvardiola.

"Pa, ponekad ljudi reaguju kada se izgube mečevi", konstatovao je novinar.

Gvardiola je potom nastavio izlaganje.

"Da sam menjao u prvoj sezoni u Sitiju to što su ljudi tražili da promenim, nikada ne bismo osvojili sedam titula u osam sezona. Da, neću ništa da menjam. Verujemo u nas i uspehe koje smo ostvarili i verujemo u proces i u našu filozofiju. Ono u šta vi treba da verujete je da su nam igrači povređeni i da ih čekamo da se vrate u najbolju formu. Posebno igrači koji baš mnogo igraju su problem. Neke odmaramo jer to moramo da radimo, jedan dobar rezultat je potreban da svi prestanu da sumnjaju. A ja duboko u sebi verujem da kada pobeđujemo i pobeđujemo, da će to da stane u nekom trenutku. A sada mislim i da će ovo da prestane. U životu baš ništa nije večno. U periodu smo u kojem ćemo opet početi da pobeđujemo, i to u seriji, kao što smo gubili u seriji, iako je to neobično. Ovaj tim je baš mnogo pobeđivao i to tokom baš mnogo godina. I zato nas to šokira, i mene i sve ostale, i naravno da o tome razmišljamo sve vreme", rekao je Gvardiola.

Upitan je i o Erlingu Halandu, koji u poslednje vreme ne postiže golove.

"Haland će početi da daje golove. Ponekad golman odbrani zicer, dešava se. Nije sve na Erlingu. Bez njega problemi bi bili mnogo veći. Ali, naravno, naše povrede, od 4-5 krila samo jedan je zdrav. Naravno, nedostaju nam golovi sa tih pozicija, pošto igrači koji igraju na tim pozicijama nisu baš tipična krila. Možda nemamo krila, istina. Foden je bio baš produktivan prošle sezone, ali ove sezone se muči sa povredama kao i ostali. A to utiče na sve nas. Naravno, pored Erlinga tu su Gvardiol, Stons, Kova… Svi oni su strelci. Potrebno mi je još igrača, posebno ofanzivnih veznih igrača. De Brujne je povređen već dva meseca. To je naša realnost i tome moramo da se prilagodimo. Bez svih njih mi moramo da preživimo. Moramo da stvaramo više šansi i da ih iskoristimo. Srećni smo što imamo Holanda, to je jasno. Svaku utakmicu, ali baš svaku, mi imamo 3-4 velike šanse. A to želim od svoje ekipe – da stvaramo šanse koje će on da pretvori u golove. I jednom će on postići gol. Ili dva ili tri, kao što je to uvek radio od kada je došao u Siti."

Upitan je o duelu sa Liverpulom, koji je iza ugla.

"Slot je baš dobar. Došao je u klub kao što je Liverpul u kojem su očekivanja ogromna. Mislim da je imao dobar kostur tima i da mu je to pomoglo. Ima rezultate, svakako. U Ligi šampiona, u Premijer ligi. On je baš fantastičan i to je svima jasno."