Goran Arnaut će biti novi glavni skaut Čukaričkog. Sada već bivši član Partizanovog sistema, gde je takođe radio kao glavni skaut, a potom i u Omladinskoj školi, potpisao je ugovor sa klubom sa Banovog brda.

– Iznenadio sam se kad sam dobio poziv od Čukaričkog. Konkretno, najpre me je pozvao tehnički direktor kluba Goran Grkinić, kad je u Partizanu krenula specifična situacija u vezi sa Omladinskom školom. Video sam ogromnu želju, koja je trajala prethodnih mesec dana. Razgovori sa sportskim direktorom Vladimirom Matijaševićem, pa ponovo sa Grkinićem, direktorkom Dijanom Petrović-Đorđević, na mene su ostavili izuzetno pozitivan utisak. Možda bi neko pomislio da sam se iz velikog sistema Partizana spustio korak ispod. Ali, ne gledam na to tako. Ovde sam došao u sistem gde se zna ko je gazda, ko je predsednik, direktor, šta je čija funkcija u klubu… Uvek sam težio redu, a to sam zatekao baš u Čukaričkom. Uz sve to, smatram da klub još može da raste – kazao je Goran Arnaut.

Ne krije nekadašnji fudbaler OFK Beograda, Partizana, kragujevačkog Radničkog, između ostalog i Čukaričkog, pa Teleoptika, Primorja, Intera iz Bakua i mađarskog Vašaša, da je bilo i drugih ponuda.

– Baš želja čelnih ljudi da me angažuju je prevagnula, iako je bilo i finansijski boljih ponuda. Nije tajna, zvali su me TSC, Vojvodina i OFK Beograd, iskoristio bih priliku da se i svima njima zahvalim. Svi su bili izuzetno korektni, nije bilo lako ni njima saopštiti moju odluku. Ali, takav sam da volim direktno da kažem šta mislim, oni su to prihvatili na najbolji mogući način. U ovom momentu smatram da sam napravio najbolji mogući izbor.

Partizan je klub koji je Arnautu mnogo dao, a novi glavni skaut Čukaričkog to ne želi da stavi u drugi plan.

– Partizan je moj klub, kao dete sam došao tu, prošao sam školu ovog kluba, ušao u prvi tim, debitovao… Potom, posle igračke karijere, počelo je duplom krunom u sezoni 2015/16 kod Marka Nikolića. To zadovoljstvo i sreća ne mogu da se opišu sa bilo čim. Iskreno, nisam u tom trenutku ni imao nekoliko preveliko znanje, hajde da kažemo da je to bila početnička sreća. Najviše sam naučio dolaskom u Omladinsku školu, video sam i koliko još moram da učim. Bilo je i malo teško posle devet godina kad je trebalo da odem, ali sa druge strane Partizan me je iznedrio kao čoveka i fudbalskog radnika. Imao sam prostor da mogu ugovorom da se zaštitim, da se eventualno tužim sa klubom, da budem neko ko bi učestvovao u negativnoj priči. Nisam želeo to da radim, iako možda nisam zaslužio takav rastanak. Shvatio sam da ljudi donose odluke na tim pozicijama, a na kraju sam srećan što sam toliko naučio u tom klubu i činjenica je da sam zbog posla u Partizanu dobio posao u Čukaričkom, to su neki ljudi ovde prepoznali.

Iako je znao kako stvari u Čukaričkom funkcionišu, Arnaut je izneo svoje viđenje kluba sa Banovog brda dok je bio van tog sistema.

– Dosta sam bio uključen u celu priču, a iskreno bio sam pre svega iznenađen kako je sve izgledalo dobro po pitanju mladih igrača. Konstantno su se pojavljivali dobri igrači, čak je pozitivan utisak ostavljao i plan sa tim momcima. Neki su igrali u prvom timu, neki su bili na kaljenju u Prvoj ligi Srbije, drugi opet igrali za omladince… Često sam se za te stvari borio i u Partizanu da se uradi sve za igrače, a da na njima bude ko će uspeti. Spolja, Čukarički je uvek delovao kvalitetno i dobro. I, iskreno, nisam sebe ni video tu, s obzirom da smatram da ovde već postoji red. Zbog toga sam bio i iznenađen pozivom.

Ipak, na kraju je postignut dogovor na obostrano zadovoljstvo.

– Nisam došao ovde da popravljam stvari i da nešto rešavam. Svestan sam da ima prostora za napredak, trebalo bi da pomognem u tome. Razgovori su dugo trajali, baš zbog činjenice da sam želeo sve ljude da bolje upoznam. Takođe, ne bih voleo da radim u nekom klubu gde mene neko ne želi. Dobio sam jasan zaključak da ljudi ovde žele da budem deo priče u Čukaričkom – kazao je Arnaut, koji je potom nastavio:

– Sebe sam u međuvremenu izgradio u skautingu i konkretno logistici, kontaktima sa klubovima i ljudima. Sigurno je da će mi to mnogo značiti u budućem radu u Čukaričkom i da ću u jednom uređenom sistemu nastaviti da radim svoj posao najbolje što znam. Svakako će mi biti lakše zbog činjenice da imam pomoć svih u klubu i da sam od starta na Banovom brdu prihvaćen na najbolji mogući način. Čukarički je klub koji u ovom trenutku ima mnoštvo mladih i talentovanih igrača, neke već u prvom timu, ima reprezentativce u svim mogućim selekcijama i to je najbolji pokazatelj da je klub na pravom putu.

