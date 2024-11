- Ronaldo mi je bio idol. Originalni Ronaldo. Način na koji je igrao za mene je magija. Plakao sam tokom Svetskog prvenstva 1998. godine kad je izašao i Brazil izgubio od Francuske, bio sam tužan zbog njega. Rođendan mi je bio svega tri meseca ranije i svaki dan sam govorio mami da želim Ronaldov žuti dres: "Molim te, morate mi to pokloniti". Kad mi je došao rođendan majka mi je dala kutiju i u kutiji je bio Ronaldov žuti dres, jedan od onih lažnjaka što se kupuju na pijaci. Mislim da nije imao ni grb na sebi, bila je to žuta majica na kojoj je ispisano Ronaldovo ime i broj 9. Roditelji nisu imali novca da mi kupe pravi dres. Međutim to mi i nije bilo previše važno. To mi je bio jedan od najdražih dana u životu. Nosio sam tu majicu deset dana - otkrio je Đerdan Šaćiri.