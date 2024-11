"Što se tiče odluke da Silas ne ostane u klubu, svakako je on tražio novi izazov, do danas se ništa nije promenilo. Činjenica je bila ta, verovatno ne bi dovoljno minuta imao, to je igrač koji mora da bude na terenu, tu smo svi saglasni. Na obe pozicije na koje on igra imamo reprezentativce, zato smo bili zabrinuti koliko će igrati. Ovde (u Zvezdi) je dobio šansu da igra Ligu šampiona i mislim da je to važno za njega. Poznaje nas, ne znam koliko razmenjuje informacije, svakako se plašim da će timu preneti po koji savet kako mi igramo."