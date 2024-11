- Ovim putem koristim priliku da poručim u ime FSS, svim sudijama fudbalskim u Srbiji, samo pravila fudbalske igre. Samo po pravilu fudbalske igre ili kako da kažete 50-50 i dok god tako sudite, FSS će stajati iza vas do kraja. Ako ne bude tako, sprovodićemo sve discplinske mere na raspolaganju da vratimo poverenje u srpski fudbal i nemojte da bilo ko očekuje iz Prve lige Srbije, Srpske lige da može da uđe u svlačionici sudijama, da vrši pritisak, a onda se obrati FSS da uradimo reflektore. To sve dolazi od UEFA i tamo to ne postoji - rekao je Radujo, pa dodao da je potrebno i reformisati Superligu Srbije: