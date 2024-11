Argentinac je zamenio Herarda Martina, potpisao ugovor do 2027. godine, a sa klupe će voditi nekadašnje saigrače iz Barselone, Lea Mesija, Luisa Suareza, Serhija Busketsa i Đorđija Albu.

- Ovaj posao zahteva nekoga sa iskustvom, nekoga ko će moći da maksimizira našu jednistvenu kolekciju talenata – od naših globalnih superzvezda, preko domaćih igrača do mladih i perspektivnih internacionalnih fudbalera, i svega između. Havijer je stekao iskustvo tokom karijere, od igranja na najvećim svetskim pozornicama do treniranja mlade reprezentacije: on ima spoj veština i iskustva koje smo tražili, a čak je imao i direktno trenersko iskustvo sa Tomasom Avilesom, Fakundom Farijasom, Federikom Redondom i Benhaminom Kremaskijem. Verujemo da je Havijer važan dodatak našem klubu dok nastavljamo našom težnjom da se nađemo među svetskom elitom, postavljajući novi standard u Severnoj Americi - izjavio je izvšni vlasnik kluba Horhe Mas.